بلازما لمواجهة “كورونا”
أعلن البروفيسور لو هونشو المدير المشارك لمستشفى مركز الصحة العامة شنغهاي الصينية أن الأطباء يستخدمون بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد لعلاج آخرين لا يزالون يصارعون العدوى مشيراً إلى أن النتائج الأولية مشجعة.
ونقلت “رويترز” عن هونشو قوله إن 184 حالة لا تزال تخضع للعلاج منها 166 حالة متوسطة و18 شخصا في حالات خطيرة وحرجة مشيراً إلى أن في شنغهاي 331 حالة إصابة ووفاة واحدة.
وأوضح أن المستشفى أسس عيادة خاصة لتقديم العلاج بالبلازما وأنه ينتقى المرضى الراغبين في التبرع مبينا أن الدم يخضع للفحص للتأكد من خلوه من الأمراض ولدينا ثقة في أن هذه الطريقة قد تكون فعالة للغاية مع مرضانا.
بدوره قال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف: إن البلازما في فترة النقاهة أثبتت أنها فعالة ومنقذة للحياة وذلك عند استخدامها لعلاج أمراض معدية أخرى ومنها الديفتريا.
وأوضح أن ما يقوم به الغلوبيولين مفرط المناعة هو أنه يركز الاجسام المضادة داخل المريض عند تعافيه أنك في الأساس تمنح الجهاز المناعي للمريض الجديد دفعة من الأجسام المضادة معتبرا أن استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة نهج صحيح للغاية لكنه شدد على ضرورة منح التجربة الوقت الكافي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجهاز المناعي.
وكانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تلقت تقارير عن 1886 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة وفاة جديدة من 31 منطقة على مستوى المقاطعات.