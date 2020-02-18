“بي إم دبليو ” تستأنف نشاطها في الصين
أعلنت شركة بي أم دبليو بريليانس لصناعة السيارات استئناف نشاطاتها ومشاريعها في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.
ونقلت “شينخوا” عن “بي أم دبليو بريليانس” قولها في بيان اليوم: إن نحو 20 ألف موظف بالشركة عادوا إلى عملهم وإنه من المتوقع استئناف الإنتاج بشكل كامل في المصنعين التابعين للشركة اليوم بعد القيام بالتجهيزات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.
وقد استثمرت شركة بي أم دبليو وهي مشروع مشترك بين شركة بي أم دبليو ومجموعة هواتشن أوتو الصينية لصناعة السيارات أكثر من 52 مليار يوان أي ما يعادل نحو 5ر7 مليارات دولار أمريكي في شنيانغ وانتهت من بناء مصنعين لصناعة السيارات ومنشأة لتوليد الطاقة ومركز للبحث والتطوير.
وأصبحت الصين أكبر سوق لمبيعات سيارات شركة بي أم دبليو في العالم حيث تجاوزت المبيعات 720 ألف سيارة في 2019.