مذكرات نظام أردوغان تلاحق 228 تركياً
أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 228 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
ونقلت وكالة “الأناضول” الناطقة باسم النظام التركي عن الادعاء في ولاية أزمير غرب البلاد قوله إنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 101 عسكري في الخدمة الفعلية و56 من الجنود السابقين الذين تقاعدوا أو استقالوا أو تم طردهم.
وفى عملية منفصلة أصدر ممثلو الإدعاء في العاصمة أنقرة أيضا مذكرات اعتقال بحق 71 شخصاً منهم 33 موظفاً في الخدمة الفعلية بوزارة العدل بذريعة صلاتهم بمنظمة غولن.