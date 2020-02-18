آخر تحديث: 2020-02-18 10:45:59
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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خمسة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “معا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات العوجا شمال أريحا ومخيم بلاطة في نابلس ودير نظام في رام الله واعتقلت خمسة فلسطينيين.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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