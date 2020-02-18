غروسبيتش: انتصارات الجيش السوري هي الطريق لإنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في سورية
أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في محافظتي حلب وادلب هي الطريق لإنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في سورية والمنطقة مشدداً على أن هذه الانتصارات تمثل نقطة جوهرية في الاستمرارية الناجحة لتحرير سورية من آخر بؤر الإرهاب.
ودعا غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم الى تكثيف الجهود الدولية لمساعدة الشعب السوري والانضمام إلى عملية إعادة إعمار سورية مشيرا إلى ضرورة انهاء الإجراءات القسرية الإجرامية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وعبر غروسبيتش عن إدانته لكل المحاولات العسكرية والسياسية الرامية لعرقلة استمرار الجيش العربي السوري في تحرير ما تبقى من محافظة إدلب مشددا على أن هزيمة الإرهاب في إدلب هي أمر مهم ليس لسورية فقط وإنما أيضا لمنطقة الشرق الأوسط ومحيطها بما فيها أوروبا.