«النقل»: يوم غد الأربعاء أول رحلة جوية من مطار حلب
أعلنت وزارة النقل عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي حيث سيشهد يوم غد الأربعاء أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.
وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح له أمس أنه ستتم برمجة رحلات من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي تصريح خاص لـ«سانا» قال مدير الطيران المدني في سورية المهندس باسم منصور: بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وتأمين محيط مطار حلب ولاحقاً تأمين كامل محيط المدينة أصبحت إمكانية الهبوط والإقلاع بمطار حلب الدولي آمنة بالكامل, مشيراً إلى أنه تم تأهيل المطار والمحافظة عليه طوال فترة الحرب الإرهابية رغم ما تعرض له من اعتداءات وهجمات من المجموعات الإرهابية.
من جهته أكد مدير مطار حلب المهندس محمد المصري في تصريح مماثل جهوزية المطار بالكامل لاستقبال كل الرحلات, مشيراً إلى أن ورشات الصيانة انتهت من إصلاح كل الخدمات الفنية والأرضية داخل وخارج المطار وأصبحت جاهزة للعمل بما فيها إجراءات تفتيش الركاب الداخلين والخارجين من المطار وتأمين سيارات الإطفاء والإسعاف وتفتيش الحقائب ونظام الإعلانات والإذاعة.