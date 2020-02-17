شخصيات لبنانية: لانتصار الجيش السوري دلالات كثيرة
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب في حلب وإدلب دليل على تصميمه ومحور المقاومة على طرد فلول الإرهاب الصهيوأمريكي من المنطقة برمتها.
ونوه الفوعاني في كلمة اليوم ببيروت بإنجازات وانتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه على الإرهاب في حلب وإدلب محذراً في الوقت نفسه من مغبة مخططات التضييق على دول المنطقة خدمة لما تسمى “صفقة القرن”.
من جهته أشار النائب اللبناني عن عكار مصطفى حسين إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب في حلب وإدلب تحمل الكثير من الدلالات والأهمية مؤكداً أن كل الجغرافيا السورية ستتحرر من الإرهاب بفضل بسالة الجيش العربي السوري وحكمة قيادته والتفاف الشعب حولها.
وفي تغريدة له على تويتر نوه الوزير اللبناني السابق غسان عطا الله بانتصارات الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية في حلب وإدلب.