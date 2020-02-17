مطالبات باستقالة وزير العدل الأمريكي

طالب أكثر من 1100 مسؤول ومدع عام سابق في وزارة العدل باستقالة وزير العدل الأمريكي وليام بار بعد الكشف عن تدخله من أجل خفض عقوبة روجر ستون صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار حملته الانتخابية السابقة.

وجاء في رسالة وجهها هؤلاء المسؤولون إلى وزارة العدل الأمريكية كما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية أن “تصرفات بار بتقديم عطاءات شخصية للرئيس الأمريكي والضرر الذي لحق بوزارة العدل جراء ذلك تتطلب منه الاستقالة.. لكن وبما أن إقدامه على هذه الخطوة غير متوقع فإن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين في وزارة العدل لاتخاذ الإجراء المناسب والدفاع عن العدالة غير السياسية”.

وكان بار تدخل الأسبوع الماضي لتخفيف حكم السجن ضد ستون الذي أدين في إطار التحقيقات المتعلقة بالتدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة باعتبارها مؤشراً جديداً على استغلال ترامب للسلطة بعد أسبوع فقط من انتهاء محاكمة عزله وتبرئته من تهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

إلى ذلك أوضحت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن بار تدخل أيضاً وبشكل صامت في قضايا سياسية مثيرة للجدل بما يخدم مصلحة ترامب.

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