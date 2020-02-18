49 ألف طن حليب إنتاج السويداء والمربون يشكون قلة التصريف !

السويداء - طلال الكفيري:

بات تصريف منتجهم من الحليب بعيداً عن استغلال التجار لهم أهم ما يؤرق مربي الثروة الحيوانية وخاصة مربي الأغنام والأبقار على ساحة محافظة السويداء حالياً، إذ يعاني المئات عدم وجود أسواق نظامية لاستجرار هذه المادة منهم، إضافة لخلو ساحة المحافظة من معملٍ خاصٍ بالألبان والأجبان, ما يضطرهم لبيع منتجهم لبعض تجار الحليب بسعر زهيد حيث لا يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد ١٩٠ ليرة، ليطرح فيما بعد من قبل التجار بسعر ٢٥٠ ليرة.

وأكد رئيس مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي السويداء عدنان النمر أن تكلفة إنتاج مادة الحليب مرتفعة جداً مقارنةً بالمبيع، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المادة العلفية، إذ وصل سعر الطن الواحد من الشعير إلى أكثر من ١٢٠ ألف ليرة، ومن مادة جاهز الأبقار والأغنام حوالي ١٥٠ ألفاً.

وأضاف: إن المعاناة الأخرى تكمن أيضاً في ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية التي أرهقت المربين، والمسألة الثانية هي ارتفاع أسعار المواشي إذ لم يسبق أن وصل سعر الرأس الواحد من الأغنام إلى ٢٤٠ ألف ليرة, ومن الأبقار إلى مليون ونصف المليون ليرة.

وأشار النمر إلى أن إنقاذ المربين من براثن القطاع الخاص يكمن بضرورة إحداث معمل لصناعة الألبان والأجبان في المحافظة مع العلم أن هذا المعمل تمت المطالبة به كثيراً من قبل المربين، فالكثير من المربين بدؤوا بيع مواشيهم من جراء عدم توافر سوق لتصريف مادة الحليب، وانعدام المراعي الخضراء نتيجة وقوع معظمها في مناطق غير آمنة، وعدم توفير المادة العلفية للمربين بالشكل الأمثل وعدم تأمين محروقات للسيارات الناقلة لمادة الحليب وخاصة المربين القاطنين في البادية.

وقال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد: إن إنتاج المحافظة من الحليب سواء للأغنام أو الأبقار يبلغ حوالي ٤٩ ألف طن, علماً أن هذه الكمية تباع لتجار الحليب المعدودين على ساحة المحافظة إضافة للبيع ضمن الأسواق المحلية، مضيفاً: إن تعداد الثروة الحيوانية بدأ بالتراجع بسبب رحيل عدد كبير من المربين من البادية، إذ يبلغ تعداد الأبقار حوالي ١٠ آلاف رأس, الحلوب منها حوالي ٨ آلاف رأس, بينما كان تعداد الأبقار سابقاً حوالي ١١ ألف رأس، أما تعداد الأغنام والماعز فقد بلغ ٤٢٩ رأساً, الحلوب منها ٢٨٣ رأساً، علماً أن تعداد هذه الثروة خلال الأعوام السابقة كان يفوق ٥٠٠ ألف رأس.

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