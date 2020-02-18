محمد حنورة:

قال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس وضاح القاضي: إن محصول القطن يؤمن فرصة عمل لـ 20% من سكان سورية (زراعة وصناعة وتجارة ونقلاً), ما يعطي هذا المحصول الأهمية الاستراتيجية كداعم للاقتصاد الوطني من خلال سلسلة الإنتاج الكاملة, بدءاً من بذرة القطن وانتهاء بالألبسة المصنعة التي تعد قيمة مضافة في حال تحققت هذه السلسلة ،وقد كانت سورية تزرع قبل الحرب الظالمة عليها حوالي 170-180 ألف هكتار وتعطي إنتاجاً يقدر بـ650 -750 ألف طن قطن محبوب، وهي حاجة معامل الحلج من المادة الخام وقد تأثر هذا المحصول نتيجة الحرب وتراجعت المساحة المزروعة به والإنتاج .

مضيفاً: وبعد تحرير الجيش العربي السوري لأراضٍ ومساحات جديدة في سهول حلب الجنوبية والجنوبية الغربية التي تضاف إلى المناطق الزراعية الآمنة سيتم العمل حالياً لإعادة تأهيل البنية التحتية لهذا المحصول من خلال التعاون المثمر بين الباحثين الزراعيين والفنيين الزراعيين والإخوة المزارعين، فخلال موسم 2019 تمت زراعة 34 ألف هكتار أعطت إنتاجاً بلغ 75 ألف طن من القطن المحبوب, وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة القطن هذا العام حوالي 11 ألف هكتار.

أما بالنسبة للبذار الزراعي كأحد أهم مستلزمات زراعة هذا المحصول والمحافظة على إنتاجيته ذكر مدير إدارة بحوث القطن التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور أحمد الجمعة أنه تم إنتاج بذار زراعي مرحلة أساس 118طناً, منها 24.458 طناً صنف حلب 118 المعتمدة زراعته في محافظة حلب بغية تسليم هذه الكمية للمؤسسة العامة لإكثار البذار لمتابعة إكثار المراحل اللاحقة، وتالياً إضافة إلى هذه الكمية والمنتج من قبل مؤسسة إكثار البذار يمكن تغطية المساحة المخططة للزراعة من هذا المحصول في محافظة حلب.

وأضاف الجمعة : إن الكميات المنتجة خلال ظروف الحرب توازي أو أكثر من الكميات التي كانت تنتج قبل الحرب على سورية حيث كانت إدارة بحوث القطن تسلم ما يقارب 100 طن من البذار مرحلة أساس وحالياً خلال هذا العام بلغ الإنتاج 118 طناً من البذار.

طباعة