عمار الصبح:

أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا – نبال الحريري أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي نظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل حدّ كثيراً من النزاعات والمشكلات التي كانت تسود العلاقة بين الطرفين سواء لجهة تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية أو تحديد الأجور أو ما كان يسمى الاستقالات المسبقة، لافتة إلى أن صاحب المنشأة حين التقدم بترخيص منشأته يجب أن يتقدم بطلب لتسجيل عماله في التأمينات وذلك حسب الدرجة التي يتم الترخيص بموجبها والتي تحدد عدد العمال المطلوب وجودهم في المنشأة.

ولفتت الحريري إلى قيام مفتشي العمل الصناعي في المديرية بالاشتراك مع مفتشي التأمينات الاجتماعية وممثلي النقابات المختصة في اتحاد العمال بدرعا بتنفيذ خطط تفتيش ربعية مقررة من الوزارة على المنشآت الصناعية والحرفية وغيرها, إضافة إلى الجولات التي تنفذ على المنشآت بناء على شكاوى العمال من أجل التدقيق بهذه الشكاوى والتأكد منها ومن مدى التزام أرباب العمل بتوثيق عقود معهم، مشيرة إلى أن حصيلة الـ45 يوماً الماضية من العام الجاري كانت تنظيم 80 عقداً بين العمال وأرباب العمل في المحافظة، تضاف إلى ما جرى تنظيمه خلال العام الماضي من عقود بلغت 828 عقداً.

وأكدت الحريري أن الجولات التفتيشية لمفتشي العمل تتوخى التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع بعد الزيادة الأخيرة ليصبح ما لا يقل 47675 ليرة، موضحة أن أغلب المشكلات الطارئة بين العمال وأرباب العمل في المحافظة تحل ودياً أو ما يسمى بالحل الإداري ,حيث يتم استدعاء الطرفين ويجري الحل بالتوافق من دون اللجوء إلى القضاء.

وكشفت الحريري عن تمثيل المديرية في لجنة مشكلة من المحافظة للتدقيق بأوضاع المنشآت التجارية والخدمية والصناعية والحرفية في المحافظة والتأكد من حصولها على السجلات والتراخيص الصناعية والتجارية والإدارية المطلوبة وتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية وفق جداول محددة في مكان وجود المنشآت غير المرخصة.

ولجهة ما يطرحه البعض من قيام بعض أرباب العمل بتوقيع عمالهم على استقالات مسبقة «على بياض» أثناء تعيينهم، نفت مديرة الشؤون ورود شكاوى من العمال تتعلق بهذا الأمر .إذ ينص القانون على ضرورة توجه العامل ورب العمل إلى المديرية ليتم توثيق الاستقالة ويوجه سؤال للعامل عما إذا كان راغباً بالاستقالة أم لا، وفي حال رفضه تعدّ الاستقالة ملغية وعلى رب العمل إعادته إلى عمله، كما يعطى العامل أيضاً مهلة مدتها أسبوع للتراجع عن الاستقالة، مشيرة إلى أن أغلب المنشآت التي تقدم أصحابها بطلبات لوقف العمل في المحافظة كان القرار بالوقف المؤقت وذلك تسهيلاً لعودتها إلى سوق العمل مجدداً بعد تجاوز الأسباب التي حالت دون عملها.

طباعة