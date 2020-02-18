حجز 13 موقعاً للنهوض بالسياحة.. اثنان منها في مرحلة فض العروض

منال الشرع:

بيّن معاون وزير السياحة للترويج والتسويق السياحي- بسام بارسيك أن العام الحالي سيشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات السياحية من خلال تطوير البنية التنظيمية والتشريعية واستكمال تحديث وتطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة وإنجاز الخريطة الاستثمارية السياحية في سورية ومعالجة تعثر المشاريع الاستثمارية الخاصة لأسباب مالية وإقامة أسواق تراثية للحرف التقليدية والترويج للسياحة الدينية والثقافية والداخلية مبيناً أنه تم حجز 13 موقعاً استثمارياً ورسو عروض اثنين منها وإجراءات فض العروض في مراحلها النهائية ليصار إلى إنجاز التعاقد الاستثماري للمواقع التي تم رسو العروض عليها وسيتم إصدار إعلانات للمواقع التي لم يتم حجزها بعد, بالإضافة إلى الاستعداد لتوثيق أضرار المنشآت السياحية في مختلف المناطق وتوسيع الخريطة الاستثمارية لتشمل الريف الشمالي والغربي لمحافظة حلب والاهتمام بالخطط الترويجية والمعارض الخارجية للعام الحالي.

ولفت معاون وزير السياحة للمشاريع الاستثمارية المهندس- غياث الفراح إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من أصحاب الكفاءات والاختصاصات لدراسة البنية التنظيمية وتطويرها وتحليل مراكز العمل بهدف الوصول إلى هيكل وظيفي يتضمن حاجة الموارد البشرية في الوزارة وذلك في إطار البدء بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بما يكفل الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية بالإضافة إلى دراسة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتعزيز آلية تبسيط الإجراءات وإعادة تقويم الأدلة الاسترشادية المعدة سابقاً.

طباعة