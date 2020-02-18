آخر تحديث: 2020-02-18 05:56:05
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من أفراح أهالي حلب بانتصارات الجيش العربي السوري وتحرير القرى والبلدات المحيطة بالمدينة

التصنيفات: لقطة اليوم

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التصنيفات: لقطة اليوم

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