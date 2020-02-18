من أفراح أهالي حلب بانتصارات الجيش العربي السوري وتحرير القرى والبلدات المحيطة بالمدينة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 24 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 18 شباط 2020
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دولٌ وشعوب.. تاريخ وجغرافيا.. و«طرقات الموت».. شهود أبديون على فظاعاتها
الإبادة العثمانية بحق الأرمن.. ما أشبه «الخلف بالسلف»
تاريخٌ موغلٌ في المجازر
الرئيس الأسد في كلمة متلفزة بمناسبة معارك التحرير الأخيرة: حلب انتصرت وسورية انتصرت.. معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
القيادة العامة للجيش: تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب من الإرهاب
ممران إنسانيان في ميزنار ومجيرز بريفي حلب وإدلب لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين إلى المناطق المحررة
الجيش يواصل تقدمه في ريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهاب
فرحة النصر على الإرهاب والخلاص من قذائف الحقد والغدر تعم أحياء حلب
ضبط خنادق وأنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط الجيش منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
ظريف: مستمرون بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه
حزب البعث في اليمن: انتصارات الجيش السوري على الإرهاب نابعة من عقيدته بالدفاع عن الأرض والعرض
شخصيات لبنانية: لانتصار الجيش السوري دلالات كثيرة
مطالبات باستقالة وزير العدل الأمريكي
لاريجاني يؤكد مواصلة دعم إيران للمقاومة والحكومة اللبنانية
تجدد الاحتجاجات في لبنان