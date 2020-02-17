صيانة طرق ومشاريع صرف صحي في المنطقة الصناعية باللاذقية وقرية الصومعة
بدأت ورشات فرعي المنطقة الساحلية للشركة العامة للطرق والجسور ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية (متاع 6) باللاذقية تنفيذ عدة مشروعات صيانة للطرقات والصرف الصحي والمطري في المنطقة الصناعية باللاذقية.
مدير المناطق الصناعية في اللاذقية المهندس محمد أمين علي ذكر لسانا أن ورشات شركة الطرق والجسور تعمل حاليا على صيانة طرقات في قسم الصناعات الخشبية واستبدال طبقات الرصف بعد حفرها إلى مستوى التأسيس بأربع مواقع وبمساحة إجمالية تبلغ 1600 متر مربع مبينا أن هذه الأعمال تهدف إلى استثمار فترة توقف مجابل الإسفلت لتكون جميع المواقع جاهزة للتعبيد مع انطلاق عمل المجابل خلال شهر نيسان القادم إضافة إلى تأمين رص مناسب لطبقات التأسيس لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأعمال تسير بالتوازي مع تنفيذ مشروع صرف مطري في الموقع نفسه بمسافة 100 متر تقريبا.
ولفت المهندس علي إلى مباشرة ورشات فرع متاع 6 أيضا بتنفيذ خط صرف صحي ومطري بطول 500 متر تقريبا على الطريق الواصل بين المنطقة الصناعية وسوق الهال وشركة البناء والتعمير بعد أن تم إنجاز تعبيد هذا الطريق خلال فصل الصيف الماضي مبينا أن الأعمال تهدف لاستيعاب الغزارات المطرية وخطوط الصرف الصحي في المنطقة ومعالجة الاختناقات فيها.
كما تعمل ورشات فرع الطرق والجسور أيضا وفق مدير المناطق الصناعية على استبدال طبقات الرصف في أكثر من منطقة ضمن قسم صناعات مواد البناء لتعبيدها لاحقا ومنها مقاطع سيتم استبدالها وتعبيدها بشكل كامل.
إلى ذلك بدأت مديرية الخدمات الفنية تنفيذ مشروع للصرف الصحي في قرية الصومعة العيدية بريف المحافظة بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون ليرة سورية.
وأوضح مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي أن المشروع يخدم نحو 20 منزلا في القرية بشبكة الصرف الصحي وهو بطول 650 مترا تقريبا باستخدام قساطل بولي إيتلين بقطر 30 سنتيمترا لافتا إلى أن المديرية تعمل على تنفيذ عدة مشاريع صرف صحي ضمن خطتها للعام الحالي.