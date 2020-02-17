موسكو: خطط التسلح الفضائي الأمريكية تلحق أضراراً بنظام أمن الفضاء
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تنفيذ خطط الولايات المتحدة المتعلقة بالتسلح الفضائي يلحق أضراراً جسيمة بنظام أمن الفضاء.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزارة قولها: إن حركة القمر الصناعي كوسموس 2542 لم تكن تشكل تهديداً ولا تنتهك القانون الدولي بل إن تنفيذ خطط الأسلحة والفضاء الأمريكية سوف يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها لنظام أمن الفضاء الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أنها اهتمت بالبيانات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين بما في ذلك قائد قوات الفضاء الأمريكية جون ريموند فيما يتعلق “بالتحرش” المزعوم لمركبة الفضاء الروسية كوسموس 2542 بقمر التجسس الأمريكي /يو اس اي 245/ مؤكدة أن استمرار الولايات المتحدة في حملتها الدعائية المضادة لروسيا والتي تهدف إلى إخفاء الإجراءات المدمرة لواشنطن وإثارة سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتحويله إلى مجال جديد من المواجهة العسكرية.
واعتبرت الوزارة هذا الهجوم الاستفزازي بأنه محاولة أخرى من الولايات المتحدة لتبرير التدابير التي اتخذتها لنشر أسلحة في الفضاء وتحميل الآخرين مسؤولية زعزعة استقرار الوضع في أمن الفضاء.