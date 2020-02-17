الشهابي: سورية باقية ومخطط الدول الداعمة للإرهاب إلى زوال
أكد رئيس حزب الجيل المصري ناجي الشهابي أنّ انتصارات الجيش العربي السوري على من تبقى من عناصر إرهابية في حلب وإدلب بمثابة رسالة إلى كل الدول الداعمة للإرهاب بأنّ سورية باقية ومخططهم إلى زوال.
وقال الشهابي في تصريح لمراسل سانا في القاهرة: إن انتصار سورية كان حتمياً فلا يمكن للعدوان أن ينتصر على إرادة الشعب السوري البطل ولا يمكن أن يحقق الاستعمار الجديد مخططاته أمام صمود وبسالة الجيش العربي السوري.
وشدد الشهابي على أنّ المؤامرة الكونية التي استهدفت سورية والمنطقة لم يكن لها أن تنجح أمام تضحيات سورية وصمودها الأسطوري الذي حطم غطرسة الغرب المتآمر وعملائه، لافتاً إلى أنه يحق لكل عربي أن يفخر بالانتصارات السورية ويجب على دول وكيانات العدوان أن تشعر بالخزي والعار.
وبيّن الشهابي أنّ إعادة تشغيل مطار حلب الدولي إعلان جديد للانتصارات اليومية التي تحققها سورية على الإرهاب ودليل قوي على استقرار الأمور فيها.