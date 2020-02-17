الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا.
وذكرت “رويترز” أن دي مايو قال عقب محادثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية وهناك جزء منها على الأرض لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، مضيفاً المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توافرها.
وتفيد التقارير الإخبارية بأنّ النظام التركي يواصل إرسال الأسلحة والذخيرة والطائرات المسيرة ونقل الإرهابيين إلى ليبيا، متجاهلاً الجهود الدولية لحل الأزمة فيها ومنها المؤتمر الدولي في برلين ومؤتمر دول جوار ليبيا اللذان شددا على ضرورة عدم التدخل فى شؤون هذا البلد ووقف إرسال السلاح إليه.