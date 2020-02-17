وقفة احتجاجية في جنين رفضاً لـ “صفقة القرن”
شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية وقفة احتجاجية رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عميد الأسرى السوريين والعرب الأسير المحرر صدقي سليمان المقت ووفد من أهلنا في الجولان السوري المحتل.
وذكرت وكالة “وفا” أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية في جنين رفعوا الأعلام السورية والفلسطينية وصور الأسرى ولافتات تندد بممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم وتؤكد تلاحم الشعبين الفلسطيني والسوري في النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإفشال المؤامرة الأمريكية-الإسرائيلية المسماة “صفقة القرن”.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى والعمل على وقفها وإطلاق سراحهم.