مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في جيزان
قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون، اليوم، خلال إفشال الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم لهم في جيزان.
ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري يمني قوله: إن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تقدم للعدوان السعودي باتجاه منطقة “الإم بي سي” بمحافظة جيزان.
وقتل عدد من جنود النظام السعودي “أمس” خلال عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على محور جيزان.
من جهة أخرى، تعرضت منازل اليمنيين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا لقصف مدفعي وصاروخي سعودي ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات.