انطلاق العمل في مركز الشهيد لاختبارات صحة البذور وتوزيع بذار البطاطا والقمح والفول
يوسف علي - تشرين:
أكد مدير فرع مؤسسة إكثار البذار الدكتور- إبراهيم صبيحة لـ«تشرين» انطلاق العمل في مركز «الشهيد» لاختبارات صحة البذور المنتجة والمستوردة, وأضاف أن المركز قد زود بجهاز مهم لمخابره (جهاز الوميض المناعي للكشف عن مرض العفن البني على بذار البطاطا المنتجة محلياً والمستوردة للحفاظ على تقديم منتج صحي ذي جودة للمزارعين، ويقوم المركز أيضاً باختبارات بذور الأعشاب وكل الأمراض الفطرية وغيرها المحملة على البذار المستوردة وكذلك اختبارات الإنبات وهو مختبر نوعي على مستوى القطر مرتبط بمخبر الجودة التابع للإدارة العامة في حلب ويقدم خدمات اختبارات البذور للقطاع العام والخاص والمخبر عضو في المخبر الدولي لاختبارات صحة البذور (ايستا).
وأردف صبيحة بأن فرع المؤسسة أنهى لـ(موسم 2019 -2020) توزيع 23 طن بذار قمح من (إنتاج المؤسسة) و3 أطنان من الشعير و1,2طن فول و291 طناً من بذار البطاطا من صنف سبونتا الهولندية لمحافظة اللاذقية، وتم تخليص 7257 طناً من بذار البطاطا المستوردة عن طريق مرفأ اللاذقية لكل المحافظات السورية حيث تم التوزيع على المكتتبين فقط .