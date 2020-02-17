بستة عمال فقط.. معالجة الاختناقات وانسداد المصارف المائية في السويداء!

سهى الحناوي - تشرين :

خمسة عمال من شعبة الصرف الصحي في مجلس مدينة السويداء مع سائق جرار واحد يقومون بمهام جديدة فرضتها الهطلات المطرية الكثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت محافظة السويداء هطلات مطرية متفاوتة الغزارة ترافقت مع هطلات ثلجية في بعض الأحيان، تسببت بحدوث سيول واختناقات مائية في عدد من المواقع في المدينة، لذلك يعمل هؤلاء العمال لمنع أي أضرار قد تلحق ببيوت الأهالي بفعل انسداد المصارف المائية والشبكات، وما تخلفه من فياضانات وسيول.

بلاغات عديدة استجاب لها المجلس بالرغم من ضعف الإمكانات من حيث عدد العمال والآليات، إذ أكد رئيس مجلس مدينة السويداء- بشار الأشقر أنه تم وضع خطة عمل لمعالجة هذه الاختناقات في المدينة وتنفيذ مصائد مطرية جديدة في عدد من المواقع ضمن عقود الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها في الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى أن البلدية اتخذت استعدادات قبل فصل الشتاء منها استبدال وتركيب 30 مصرفاً مائياً.

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