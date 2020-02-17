14 و21 آذار الامتحان الطبي الموحد والتسجيل اعتباراً من الغد
حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد (دورة آذار 2020) لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة (القلمون والأندلس للعلوم الطبية والجامعة السورية) والجامعات غير السورية يومي السبت 14و21-3-2020.
وبين المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان سيجري الساعة الحادية عشرة صباحاً وعلى مدى ساعتين بمراكز جامعات (دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس) ويخضع له جميع طلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج والذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية أو الطلاب الذين أنهوا كل المقررات الدراسية والساعات المعتمدة لعام 2020.
ووفق الإعلان يمكن للطلاب في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية التقدم إلى الامتحان الطبي الموحد عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في (الإمارات ومصر وألمانيا وبيروت).
وبيّن المركز أن خريجي الجامعات غير السورية يخضعون للامتحان الطبي الموحد من أجل معادلة شهاداتهم وتعد درجة النجاح بالنسبة لهم 50 بالمئة وتعتمد علامة 60 بالمئة كشرط للتقدم إلى الدراسات العليا.
وأشار المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من 18-2-2020 ولغاية 27-2-2020 عبر موقع المركز ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 3000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية و5000 ليرة لطلاب الجامعات الخاصة في المصرف التجاري السوري على حساب مركز القياس والتقويم.