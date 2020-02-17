المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام: انتصارات الجيش في حلب حطمت أوهام الفكر الوهابي
أكد المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام أن انتصارات الجيش العربي السوري وتحريره قرى وبلدات محيط ريف حلب الغربي والشمالي الغربي من رجس الإرهاب أفشلت المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة وحطمت أوهام الفكر الوهابي التكفيري والإخواني الأردوغاني.واتحاد علماء بلاد الشام
وجاء في بيان صادر عن اجتماع المجلس والاتحاد اليوم برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد: نبارك لجيشنا العربي السوري صانع النصر وللسيد الرئيس بشار الأسد وللشعب الصامد بهذا النصر في حلب وفي كل بقعة من أرض سورية ونعاهد شهداءنا الأبرار أن نكون أوفياء لتضحياتهم في بناء الوطن إنساناً وعمراناً ونحن واثقون بنصر الله لتحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهاب الوهابي والتكفيري.
وأضاف البيان: هذا النصر حطم أحلام الفكر الوهابي التكفيري والإخواني الأردوغاني في سفك الدماء، مبيناً أنّ شمس النصر أشرقت بدماء الشهداء الأبرار وهمة جيشنا المغوار وحلفاء سورية.