لافروف: ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في إدلب
جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في إدلب مطالباً النظام التركي بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق سوتشي.
وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي في ميونيخ اليوم أن التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل استهداف مواقع الجيش السوري والمناطق المجاورة وقاعدة حميميم ويجب وقف ذلك مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب.
ويؤكد اتفاق سوتشي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية بكل أشكاله ومظاهره وهو جزء من الاتفاقات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا منذ بداية العام 2017 وانطلقت في أساسها من الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وتحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب ومن أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي.