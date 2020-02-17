آخر تحديث: 2020-02-17 15:29:15
شريط الأخبار

وزير النقل: عودة تشغيل مطار حلب الدولي .. والأربعاء القادم أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed