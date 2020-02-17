وزير النقل: عودة تشغيل مطار حلب الدولي .. والأربعاء القادم أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 23 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 17 شباط 2020
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ضبط خنادق وأنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط الجيش منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
صور من بلدة كفر حمرة بعد تحريرها من الإرهابيين
هل ينجح اجتماع بروكسل بتحقيق ما فشل فيه مؤتمر برلين بشأن ليبيا؟
تعهد كوريا الجنوبية والصين بمكافحة كورونا
الأسيوطي: انتصارات الجيش السوري ضربة قاصمة للمتآمرين
لافروف: واشنطن تتجاهل بـ"صفقة القرن" القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية
الجيش في بلدة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي بعد تحريرها من الإرهاب
الجيش في مدخل حلب الشمالي الغربي طريق حلب- إعزاز "دوار الليرمون" التي حررها من الإرهاب
فضيحة مدوية لأردوغان .. وثائق جديدة تؤكد دعمه للإرهابيين
الجيش يواصل عملياته في ريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهابيين
الجيش يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بمحيط مصفاة حمص
الجبهة الديمقراطية: "صفقة القرن" تحدٍ سافرٍ للقوانين الدولية
الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة
الجيش خلال عمليات تمشيط أنفاق وتحصينات الإرهابيين في ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
ذبيان: انتصارات الجيش في حلب ستتكرر بإدلب رغم كل التهويل