ضبط خنادق وأنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط الجيش منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
بدأت وحدات الجيش العربي السوري عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي حررتها من الإرهاب بريفي حلب الشمالي الغربي والغربي وعثرت على أنفاق وخنادق ومقرات محصنة للإرهابيين في ضهرة عبد ربه والمحلق الجنوبي بالريف الغربي.
مراسل “سانا” المرافق لوحدات الجيش خلال عمليات التمشيط وتثبيت النقاط أشار إلى أن فرق الهندسة في الجيش بدأت عمليات تمشيط واسعة لرفع مخلفات الارهابيين من العبوات الناسفة والألغام وغيرها من الشوارع والأنفاق والتحصينات في منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الجنوبي غرب مدينة حلب حيث ضبطت أنفاقا وخنادق ومقرات حفرتها التنظيمات الإرهابية في المنشآت والأبنية واتخذتها منطلقا للاعتداء على الأحياء السكنية في مدينة حلب.
وبين المراسل أن الارهابيين عمدوا خلال السنوات السابقة إلى تهجير الأهالي من منازلهم في منطقة المحلق الجنوبي وضهرة عبد ربه واتخذوا من أقبية الأبنية السكنية والحكومية والمنشآت الصناعية مقرات لهم وحفروا خنادق وحصنوها ووضعوا سواتر من الصخور والأتربة على جانبيها لتأمين التنقل الآمن بين الأبنية كما حفروا أنفاقاً لتفادي ضربات الجيش.
وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اليوم عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي.