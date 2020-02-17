تحذيرات من العاصفة “دينيس “
حذرت السلطات البريطانية اليوم من مخاطر تهدد حياة السكان ناجمة عن استمرار العاصفة دينيس في اجتياحها عدداً من المناطق في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن أكثر من 300 تحذير من الفيضانات أطلق في عموم بريطانيا وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار مشيرة إلى أن رجال الإطفاء أنقذوا عدداً من الناس في ويلز وفي اسكتلندا أنقذ رجال الإطفاء شخصين جرفت سيارتهما على الطريق.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات قوية من الفيضانات اثنان منها في بريطانيا وآخران في ويلز علاوة على نشر ثلاثة تحذيرات في اسكتلندا ما يشير إلى وجود خطر على الحياة حيث بلغت سرعة الرياح 91 ميلاً في الساعة مع ارتفاع المياه إلى 142 مليمتراً في محمية كراي بحديقة بريكون بيكونز الوطنية في ويلز.
ولقي شخص مصرعه نتيجة الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس التي اجتاحت بريطانيا أمس بينما أعلنت سلطات البلاد حالة تأهب قصوى ووضعت وحدات من الجيش في حالة جهوزية وعلقت مئات الرحلات الجوية تحسباً لذلك.