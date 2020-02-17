آخر تحديث: 2020-02-17 15:00:02
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صور من بلدة كفر حمرة بعد تحريرها من الإرهابيين

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

جالت كاميرا سانا في بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي على طريق حلب- إعزاز بعد تحريرها من قبل وحدات الجيش العربي السوري.

 

 

 

 

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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