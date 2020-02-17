الذهب إلى تراجع
تراجعت أسعار الذهب من قرب أعلى مستوى في أسبوعين.
وذكرت “رويترز” أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1580.27 دولاراً للأوقية “الأونصة”، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1583.30 دولار.
ووصل الذهب المقوم باليورو إلى ذروة قياسية عند 1463.98 يورو للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2477.26 دولاراً للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.76 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 969.11 دولاراً.