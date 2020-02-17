هل ينجح اجتماع بروكسل بتحقيق ما فشل فيه مؤتمر برلين بشأن ليبيا؟

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون-تشرين:

أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم بهدف بحث سبل مساعدة الأمم المتحدة في تطبيق وقف إطلاق النار وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إذ نشرت الصحيفة تقريراً لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك ونتور تطرق من خلاله إلى التصريحات التي أدلت بها ستيفاني ويليامز نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بعد أن التقت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ميونخ في محاولة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

واقتبس باتريك من التصريحات قول ستيفاني: “على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع الميداني في ليبيا مقلقاً جداً، فالهدنة مهددة بالسقوط مع استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتي تجاوزت الـ 150 انتهاكاً، والشعب الليبي هو المتضرر الوحيد مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هناك”.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدداً من الدول تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا، وخاصة بعد مؤتمر برلين الذي دعا إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة الأممي، لافتاً إلى أن مقررات مؤتمر برلين ستفرغ من معانيها ما لم يتم التوصل إلى ضبط تدفق السلاح والإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

وعن مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على وقف توريد السلاح، عبّر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في تصريحات متفرقة عن قلقهم تجاه استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا، وفي الوقت نفسه عن تشككهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن آلية مراقبة قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لهذا البلد، إذ أوضحت الصحيفة أن الأمر يبدو معقداً خلال هذه الفترة بسبب انقسام الاتحاد الأوروبي على نفسه في مسألة القضية الليبية، حيث تختلف وجهات النظر بين كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضافت الصحيفة: دعا وزير الخارجية الألماني هايكوماس إلى ضرورة محاسبة كل من ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مضيفاً أنه يريد أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن دورهم في مراقبة الحظر، كما رأى وزير خارجية لوكسمبورغ في مراقبة حظر توريد الأسلحة التزاماً أوروبياً يجب القيام به.

وأكد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضرورة مراقبة تنفيذ قرارالأمم المتحدة بشأن منع السلاح عن ليبيا.

ويبقى السؤال: بعد شهر من مؤتمر برلين، هل ينجح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتحقيق ما فشل فيه مؤتمر برلين في وضع عملية السلام على الطريق في ليبيا؟

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