آخر تحديث: 2020-02-17 13:44:01
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لافروف: التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل استهداف مواقع الجيش السوري والمناطق المجاورة وقاعدة حميميم ويجب وقف ذلك

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