لافروف: التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل استهداف مواقع الجيش السوري والمناطق المجاورة وقاعدة حميميم ويجب وقف ذلك

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 23 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 17 شباط 2020
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الجيش يواصل عملياته في ريف حلب الغربي ويحرر قرى بسرطون وحور وعنجارة من الإرهابيين
الجيش يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بمحيط مصفاة حمص
الجبهة الديمقراطية: "صفقة القرن" تحدٍ سافرٍ للقوانين الدولية
الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة
الجيش خلال عمليات تمشيط أنفاق وتحصينات الإرهابيين في ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب
ذبيان: انتصارات الجيش في حلب ستتكرر بإدلب رغم كل التهويل
بيسكوف: سنواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة
لافروف: واشنطن تتجاهل بـ"صفقة القرن" القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية
انطلاق أعمال منتدى "فالداي" الدولي للحوار
القيادة العامة للجيش: تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب من الإرهاب
الرئيس الأسد لوفد من مجلس الشورى الإيراني برئاسة لاريجاني: الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب
مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من الشهداء أعدمهم الإرهابيون في مزارع العب بالغوطة الشرقية
أهالي حلب يحتفلون بانتصارات الجيش وتحريره القرى والبلدات غرب المدينة وشمالها من الإرهاب