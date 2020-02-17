الجبهة الديمقراطية: “صفقة القرن” تحدٍ سافرٍ للقوانين الدولية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية تشكل اعتداء على المنظومة الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتحدياً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية ومصيرها الفشل.

وقال عضو قيادة الجبهة في لبنان عاطف خليل في كلمة خلال مسيرة نظمتها الجبهة في مخيم البداوي في لبنان بمناسبة الذكرى الـ 51 لانطلاقتها: إن “صفقة القرن” هي خطة إسرائيلية تبنتها الإدارة الأميركية لقطع الطريق أمام الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وشطب قضية اللاجئين من خلال مشاريع التهجير الجماعي من الأراضي المحتلة منذ عام 1948 ما يشكل حرب إبادة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التي تكفلها له المواثيق والقرارات الدولية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بمقاومته سيسقط “صفقة القرن” ويدحر الاحتلال والاستيطان ويحقق أهدافه الوطنية في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وأيضاً من خلال استكمال المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد الاحتلال والإدارة الأميركية.

طباعة