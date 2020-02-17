الجيش خلال عمليات تمشيط أنفاق وتحصينات الإرهابيين في ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب حلب

بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الجنوبي الغربي وصولاً إلى الريف الشمالي الغربي حررت وحدات الجيش العربي السوري قرى وبلدات محيط مدينة حلب لتؤمن المدينة من جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على أحيائها السكنية.

كاميرا “سانا” رافقت وحدات الجيش خلال عمليات تمشيط أنفاق وتحصينات الإرهابيين في ضهرة عبد ربه والمحلق الغربي غرب مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب…

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