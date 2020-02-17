آخر تحديث: 2020-02-17 13:42:51
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بيسكوف: سنواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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