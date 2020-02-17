ذبيان: انتصارات الجيش في حلب ستتكرر بإدلب رغم كل التهويل

أكد رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان أن انتصارات الجيش العربي السوري وتحريره قرى وبلدات غرب المدينة وشمالها من الإرهاب تكلل بعد سنوات من تضحيات بواسل الجيش، مشدداً على أن سورية أثبتت للعالم أنها تحارب من أجل قضية عادلة.

وأوضح ذبيان أن مشهد تحرير القرى والبلدات غرب حلب وشمالها واستعادتها إلى سلطة الدولة السورية سيتجدد في إدلب رغم كل التهويل لأن القرار السوري حاسم باجتثاث الإرهاب والقضاء عليه رغم كل الدعم الذي يتلقاه الإرهابيون وتحرير كامل الأراضي السورية منه.

كما نوه ذبيان بوقوف أبناء الجولان العربي السوري المحتل البطولي بوجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن تحرير الجولان سيكون مهمة لا تقل أهمية عن تحرير المدن السورية من الإرهاب ولا سيما أن كيان الاحتلال والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

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