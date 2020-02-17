الكشف عن “كورونا” بـ 15 دقيقة
أعلنت جامعة نانكاي الصينية أنه تم تطوير مجموعة اختبار سريع لكشف فيروس كورونا الجديد وتحديد العدوى بين المرضى المشتبه بهم خلال 15 دقيقة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الجامعة قولها في بيان إن “المجموعة يمكنها تقصير وقت الاختبار وتوفير عملية أسهل وأسرع وإجراء تشخيص سريع للمرضى المشتبه في إصابتهم “مرجحة استخدام هذه الاختبارات في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في وقت قريب.
وتم تطوير المنتج الجديد بواسطة مجموعة من الخبراء من الجامعات الصينية الأخرى وشركات المستحضرات الصيدلانية البيولوجية ويطلق عليه مجموعة الكشف عن الأجسام المضادة الغلوبولين المناعي إم /الغلوبولين المناعي جي لفيروس كورونا الجديد.
وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية طلبت الأسبوع الماضي مشاريع بحثية حول مجموعات اختبار سريع لفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أن الكواشف الحالية عن طريق الأحماض النووية تستغرق وقتا طويلا وتستخدم عمليات معقدة ما يحول دون قدرتها على تلبية الاحتياجات سريعة النمو للاختبار السريع للمرضى المشتبه في إصابتهم والمصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض.