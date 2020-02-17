انكماش في الاقتصاد الياباني
أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان 6.3 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول إلى كانون الأول، في أسرع وتيرة تقلص منذ الربع الثاني من 2014.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أسوأ كثيراً من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز” والذي كان لانكماش 3.7 بالمئة. ويأتي عقب نمو معدل 0.5 بالمئة في تموز إلى أيلول.
ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الناتج الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 0.9 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.
وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 2.9 بالمئة وانخفض الإنفاق الرأسمالي 3.7 بالمئة، في حين نزلت الصادرات 0.1 بالمئة.