آخر تحديث: 2020-02-17 11:49:10
شريط الأخبار

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة “وفا “أن خمس آليات للاحتلال توغلت شمال بلدة لاهيا شمال القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

مقالات ذات صلة

Comments are closed