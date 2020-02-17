العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه اليوم إن طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية وحلقت على علو متوسط فوق القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان وقرى قضاء بنت جبيل قبل أن تعود إلى داخل الأراضي المحتلة .

وأضاف البيان إن زورقا حربيا إسرائيليا معاديا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

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