انطلاق أعمال منتدى “فالداي” الدولي للحوار

بدأت في العاصمة الروسية موسكو اليوم الدورة التاسعة لمنتدى فالداي الدولي للحوار بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي تحت عنوان “الشرق الأوسط في زمن التغيرات نحو هندسة استقرار جديد” بمشاركة أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً من 20 دولة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف في كلمة له أن المنتدى أصبح ساحة لمناقشة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وإيجاد حلول لها مشدداً على أن من أولويات السياسة الروسية مكافحة الإرهاب وتخفيض التصعيد من خلال العمل المشترك وإقامة آلية أمن مشتركة.

وسيبحث المنتدى الذي يستمر يومين أهم التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى العلاقات بين روسيا ودول المنطقة.

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