فوز لاتسيو على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
انتفض لاتسيو في الشوط الثاني ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إنتر ميلان ويجتاز منافسه نحو المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم.
وتقدم إنتر بهدف عن طريق آشلي يانغ قرب نهاية الشوط الأول لكن لاتسيو أدرك التعادل عن طريق تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الانتصار في الدقيقة 69.
وتقدم لاتسيو بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة ومتأخرا بنقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر بينما يتقدم بنقطتين على إنتر الذي تراجع إلى المركز الثالث.
وعزز لاتسيو رقمه القياسي بالبقاء 19 مباراة دون هزيمة في الدوري كما أوقف سلسلة من 16 مباراة لإنتر دون خسارة في المسابقة.