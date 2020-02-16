المشاركون في المؤتمر الـ 27 لاتحاد نقابات العمال يوجهون برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد

وجه المشاركون في المؤتمر السابع والعشرين لاتحاد نقابات العمال في ختام أعماله اليوم برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد عما تحقق للعمال من إنجازات ومكتسبات مؤكدين التفاف عمال سورية وحركتهم النقابية وتلاحمهم مع القيادة نحو التقدم والتحرير والتنمية.

وجاء في البرقية التي تلقت سانا نسخة منها “إن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد بدمشق في الفترة بين 13 و16 شباط الجاري وقد أنهى أعماله يتوجه إليكم باسم عمال سورية وتنظيمهم النقابي بأسمى آيات المحبة والولاء والوفاء وأصدق مشاعر العرفان والتقدير لرعايتكم الكريمة لهذا المؤتمر واهتمامكم السامي بالطبقة العاملة.

وأكد المشاركون ان عمال سورية ونقابييها يجددون للرئيس الأسد عهد الولاء والوفاء ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة والشجاعة في التصدي للهجمة الإرهابية الاستعمارية الشرسة على وطننا والوقوف إلى جانب جيشنا العربي السوري البطل لتحرير كل شبر من الأراضي السورية مثمنين الانتصارات الباهرة التي حققها وتضحياته الجسام في سبيل تطهير أرض الوطن من الإرهاب وداعميه.

وجدد المشاركون في برقيتهم تمسكهم بمواقع العمل في المعامل وخلف الآلات وفي خنادق القتال حين يدعوهم الواجب حتى يتحقق النصر الكامل ويتحرر آخر شبر من أرض وطننا من دنس الغزاة والمارقين معربين عن ثقتهم بالنصر.

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