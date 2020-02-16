نشاطات خدمية وبيئية وتنموية

ضمن اليوم الثاني للأسبوع الخدمي المقام على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع المجتمع المحلي بمناسبة يوم المجالس المحلية المصادف الـ17 من شباط من كل عام تم في دمشق والسويداء ودرعا وحمص ودير الزور وفي النبك بريف دمشق اليوم تنفيذ جملة من الفعاليات والأنشطة الخدمية والبيئية والتنموية.

وفي السويداء تم وضع حجر الأساس لمشروع مدافن قرية مفعلة مع غرس عدد من الأشجار على مدخلها بمشاركة فعاليات أهلية ورسمية.

وبين رئيس مجلس بلدية مفعلة كمال الفندي غانم لـ سانا أن مشروع المدافن يقام على مساحة 7 دونمات مع طريق واصل إليها بمساحة 3 دونمات بدعم من المجتمع المحلي بتكلفة لا تقل عن 35 مليون ليرة.

واعتبر المواطنون عادل وعارف ومروان غانم أن المشروع يعكس روح التعاون التي يتصف بها المواطن السوري.

حضر الفعالية محافظ السويداءعامر إبراهيم العشي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فيها فوزات شقير ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي.

وفي درعا أقام مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية البيئة ندوة حوارية بعنوان الثقافة البيئية من البديهية إلى الواقع الذي لا بد منه ركزت على أهمية حماية البيئة والحفاظ عليها.

وفي مدينة الشيخ مسكين شارك المجتمع المحلي بالتعاون مع وحدة المياه وورشات الكهرباء بتنفيذ مسار أعمدة كهرباء التوتر المتوسط على طريق نوى-الشيخ مسكين لتغذية بئر المياه المغذية للحي الغربي كما تم تنفيذ حملة نظافة واسعة في المدينة وترميم الأرصفة وطلاء المنصفات.

وفي بلدة سملين نفذ مجلس البلدة حملة تشجير بالتعاون مع الأهالي كما تمت إزالة الأتربة والحجارة من الطرقات وإصلاح خطوط التوتر الكهربائي لإيصال التيار لمحولة البئر الجنوبية في سملين.

وفي بلدة النعيمة شارك الأهالي مجلس البلدة بأعمال ترميم منصف الطريق الرئيس الواصل بين النعيمة وبلدة صيدا كما تم تنفيذ حملة نظافة لشوارع البلدة وحملة أخرى في بلدة صيدا أما في مدينة بصرى فتم تأهيل حديقة البركة وسط المدينة بالتعاون مع الأهالي وفي مدينة الحراك باشر الأهالي بترميم مدرسة الحراك الأولى وتأهيل مستودع الكتب والصحة المدرسية بالتعاون مع مجلس المدينة بينما أطلق سكان بلدة غباغب حملة لتنظيف الجزء المحاذي للبلدة من الأوتستراد الدولي دمشق-درعا.

المهندسة وسيمة خلاف عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات بينت لـ سانا أن الهدف من هذه الفعاليات توفير الخدمات الأفضل للمواطن وتعميم الثقافة التطوعية والتشاركية في العمل.

وفي حمص أطلق مجلس المدينة حملة نظافة بمشاركة مؤسسات القطاع العام والأهالي على امتداد شارع وحديقة العظم بحي عكرمة.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة بالمجلس أشار لـ سانا إلى أن الحملة تضمنت إزالة الأوساخ من الحديقة وتنظيف وتعقيم الحاويات بالشارع وتقليم الأشجار وترميم الأطاريف وتوزيع بروشورات توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة.

المهندس محمد بزناوي رئيس دائرة الإنارة بالمجلس أوضح أن الورشات أجرت صيانة عامة لإنارة الشارع كما تم مؤخرا تركيب 300 جهاز طاقة شمسية على المحاور الرئيسة للمدينة.

وفي صالة الجمهور بمركز المدينة تم تنفيذ عرض تقديمي تضمن الخدمات المقدمة في الصالة وعرض الخارطة الاستثمارية في المدينة وشرحا حول تطبيق القانون رقم 3 المتضمن هدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط حيث أشار المهندس رسمي السباعي مدير المعلوماتية بالمجلس إلى وجود 5 مراكز خدمة مواطن بالمدينة بينما لفتت المهندسة إلهام شبيب مديرة شؤون الأملاك بالمجلس إلى أنه تتم حاليا دراسة طرح بعض المشاريع عن طريق التشاركية مع المجلس في حين بين المهندس أحمد عزو مسؤول لجنة القانون 3 في الدائرة الفنية للمجلس أن القانون يهدف إلى الحفاظ على ملكيات المواطنين خارج سورية وإزالة الأبنية المتضررة.

وفي دير الزور انطلقت في جميع الوحدات الإدارية بالمحافظة حملات نظافة شاملة حيث ذكر عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة حاتم سليمان لـ سانا أن الحملات انطلقت بمشاركة واسعة من الدوائر الخدمية والمنظمات الشعبية والمجتمع المحلي وأن المحافظة وضعت برنامجا متكاملا لإحياء يوم المجالس المحلية يتضمن جملة من الأنشطة التنموية.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن الحملة انطلقت وفق عدة محاور وهي مستمرة على مدار الأسبوع الجاري وتم إسناد عملية التنظيف وترحيل القمامة إلى جهة محددة لكل محور بينما لفت رئيس دائرة الصيانة بالمجلس المهندس عيسى درويش إلى أن الحملة تتضمن أيضا تقليم الأشجار في الجزر الوسطية وتعزيل المصارف المطرية وترميم حفر الطرقات.

وشهدت حملات النظافة في ريف المحافظة مشاركة واسعة من الفعاليات الأهلية في أعمال تنظيف الطرقات وتزيين الساحات والدوارات وفق رئيس مجلس بلدة مراط-أمين الحسين.

وبين رئيس مجلس مدينة البوكمال غنام خليفة أن حملة النظافة جزء من المبادرات الأهلية التي نحرص على تنفيذها بهدف تعزيز روح التعاون المجتمعي والارتقاء بالخدمات.

وفي النبك بريف دمشق نفذ مجلس المدينة بالتعاون مع فعاليات أهلية واقتصادية حملة نظافة وترحيل للقمامة من شوارع المدينة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس الدائرة الفنية بالمجلس حسام الشاقي أن الحملة خطوة جديدة لتعزيز العمل التشاركي والارتقاء بالمستوى الخدمي في المدينة وهي استمرار للعديد من المبادرات التطوعية التي نفذها الأهالي مبينا أن الحملة ساهمت بترحيل نحو ثلاثين سيارة قلاب صغيرة من النفايات منوها بما يقدمه المغتربون من أعمال تصب في مصلحة المدينة وتطوير الواقع الخدمي فيها.

وأوضح عضو مجلس المحافظة خالد باسط أن هذه المبادرات تسهم في تنمية روح العمل الجماعي ومساندة الجهات الخدمية لتحسين عملها مؤكدا أن الحملات مستمرة في المدينة وستشمل قطاعات أخرى.

وفي دمشق أقامت المحافظة اليوم حملة تشجير وتنظيف في باب الجابية وطريق المتحلق الجنوبي.

وأوضح مدير النظافة في المحافظة المهندس عماد العلي في تصريح لمندوب سانا أن حملة التنظيف والتشجير في باب الجابية شملت شارع قصر الحجاج وامتداده ومحيط ثانوية الشهيد عبد الله الطير وتمت بالتعاون مع فعاليات شعبية وجمعيات أهلية مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع الأهلي في هذه الأعمال لتعزيز ثقافة التطوع.

وأشار العلي إلى أن ورشات المديرية قامت أيضا بحملة تنظيف طريق الكباس بدءا من المتحلق الجنوبي حتى جسر الكباس وإزالة الأنقاض والأتربة المتراكمة على طرفي الطريق وشطفه.

وسيشمل الأسبوع الخدمي بمحافظة دمشق فعاليات وأعمالا خدمية وثقافية وزيارات للمشافي والمدارس وحملات تشجير ونظافة إضافة إلى حملات توعية بيئية للحد من التلوث البيئي.

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