استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض
استشهد خمسة مدنيين وأصيب سبعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات احتلال تركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها.
وأفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من بلدية مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب باستشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.
وتنتشر في مدينة تل أبيض قوات للاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي.