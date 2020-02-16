حالة الطرق العامة بسبب الأحوال الجوية

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في حماة واللاذقية غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم تلقت سانا نسخة منها أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق القرندح – عين الكروم سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق شطحة -جوبة برغال وطريق جورين-صلنفة غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

وفي منطقة مصياف طريق عين الشمس -عين حلاقيم وطريق مصياف -طير جبة وطريق مصياف -الرقمة وطريق مصياف -الحيلونة غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفى اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال- الغاب وطريق القرندح- الشعرة- الغاب غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد الحالة الفنية للمركبة ” الفرامل” الإطارات” ماسحات الزجاج” الأنوار” وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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