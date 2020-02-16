بيلوسي: سيبقى ترامب متهماً للأبد ولأنه مزق الحقيقة مزقت خطابه

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبقى متهماً رغم إسقاط مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون التهمتين عنه بقضية عزله.

وقالت بيلوسي لشبكة سي ان ان الإخبارية: “لا يمكن أن تكون هناك براءة إلا إذا كان هناك محاكمة ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة دون شهود ووثائق وعليه يمكن لترامب القول إنه نال البراءة ولكنه سيبقى متهماً للأبد”.

ودافعت بيلوسي عن موقفها بتمزيق خطاب “حالة الاتحاد” الذي ألقاه ترامب مؤخراً وقالت: “لم أكن أنوي تمزيق نسخة من الخطاب إلا أنني عندما كنت أقرأ فيه أدركت أنه وفي كل صفحة تقريباً كان هناك أمر مرفوض ولأن ترامب مزق الحقيقة مزقت خطابه”.

وخلال محاكمة سريعة واستعراضية برأ الجمهوريون في مجلس الشيوخ ترامب بعد أن انتهت نتائج التصويت إلى أنه غير مذنب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وهما تهمتان وجههما له مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في كانون الأول الماضي إلا أنه أفلت بموجب تلك المحاكمة من إجراءات المساءلة وبالتالي عزله من منصبه.

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