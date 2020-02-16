مقتل عدد من جنود النظام السعودي على محور جيزان
قتل عدد من جنود النظام السعودي اليوم خلال عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على محور جيزان.
وذكر موقع المسيرة نت أن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا عربة عسكرية تابعة لجيش النظام السعودي قبالة قطاع الدائر في جيزان مؤكدا مقتل جميع من كانوا على متنها.
كما نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع لمرتزقة النظام السعودي في أبواب الحديد في محور عسير خلفت قتلى ومصابين في صفوفهم.
وكان عدد من مرتزقة جيش النظام السعودي قتلوا أمس وأصيب آخرون إثر إحباط الجيش اليمنى واللجان الشعبية محاولة تسلل إلى قطاع عسير.