بدء استقبال طلبات التحوّل للريّ الحديث

ياسر النعسان:

كشف مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في وزارة الزراعة- المهندس يحيى محمد أن فروع الري الحديث في المحافظات المستهدفة باشرت باستقبال الفلاحين الراغبين في التحول إلى الري الحديث، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب المقدمة في الفروع حتى تاريخه 327 طلباً لتحويل مساحة 9473 دونماً.

وبيّن محمد أن العناصر الفنية في الفروع تقوم بإجراء الكشوف الحقلية والمسوحات الطبوغرافية لحقول المكتتبين وإعداد الدراسات الفنية والكشوفات التقديرية اللازمة، وتمت دراسة وتنظيم أول محضر لأسعار أنابيب وإكسسوارات وتجهيزات شبكات الري الحديث، وصدرت محاضر أسعار متتالية حسب تغيرات أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة أنابيب وإكسسوارت شبكات الري الحديث (بودرة PVC – حبيبات PE100 عالي الكثافة – حبيبات PE100 منخفض الكثافة)، مؤكداً أن قرارات المنح الصادرة حتى الآن والبالغ عددها سبعة قرارات شملت سبعة عشر فلاحاً في محافظات حماة وطرطوس وريف دمشق، بينما بلغ إجمالي المبلغ الخاص بالقرارات أكثر من 80 مليوناً و988 ألف ليرة، وإجمالي مبلغ الدعم المقدم من الوزارة عند تنفيذها أكثر من 45 مليوناً و577 ألف ليرة.

وأشار محمد إلى أن المشروع نفذ ست شبكات للفلاحين في محافظة حماة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليوناً و972 ألف ليرة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم أكثر من سبعة ملايين و183 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماع لجنة الجودة المركزية بمشاركة وزارات الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي من مهامها مراقبة جودة تصنيع أنابيب وإكسسوارات شبكات الري الحديث وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، حيث تم خلاله التوجيه بتشكيل لجان الجودة الفرعية في المحافظات.

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