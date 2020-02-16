المطران حنا: الأسير المحرر المقت مثل بصموده الشعب السوري وإرادته التي لا تلين ووفاءه لوطنه
أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن عميد الأسرى السوريين الأسير المحرر صدقي المقت مثل بصموده الشعب السوري وعمق الانتماء الوطني لسورية.
ونوه المطران حنا خلال زيارة إلى منزل الأسير المحرر المقت في الجولان السوري المحتل اليوم بمواقف المقت الوطنية وقال: إن شعباً صمد سنوات وانتصر ولا يزال يسجل الانتصارات يوماً بعد يوم لن يكون صدقي المقت إلا واحداً منه.. فصدقي اليوم بصموده مثل الشعب السوري بإرادته التي لا تلين وبعمق الانتماء والوفاء للوطن الأم سورية.
وشدد المطران حنا على أن سورية قيادة وشعباً لم تدخر يوماً أي جهد لدعم أبناء الجولان المحتل والوقوف إلى جانبهم.
بدوره أشار المقت إلى المواقف الوطنية للمطران حنا وقال: هي مصدر فخر لكل عربي وما زيارته اليوم إلا تأكيد واضح أننا جذر واحد يمتد من القدس إلى الجولان إلى دمشق الياسمين وأن بوصلة السوريين لن تتغير أبداً وستبقى موجهة نحو فلسطين.
ووصف المقت محاولة التسميم التي تعرض لها المطران حنا مؤخراً بأنها كانت محاولة لإسكات صوت الحق.
وفي السياق زار المطران حنا والوفد المرافق منزل الأسير المحرر الراحل صلاح الدين فرحات، مؤكداً أن الجولان صمد بهذه القامات الوطنية على مدار عقود طويلة بوجه الاحتلال الإسرائيلي والأمل يبقى بمن حمل الراية ليكمل المشوار فيما أكد ذوو الراحل أنهم على العهد باقون حتى تحرير كامل تراب الجولان العربي السوري من رجس الاحتلال فهو وصية الأجداد والآباء للأبناء.