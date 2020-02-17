برجك اليوم 17/2/2020

في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير

منطقي- واقعي- يبحث باستمرار عن مثال أعلى له- يمشي بخطا ثابتة نحو النجاح

الحـمـل: 21/3-20/4

مهنياً: تحسن وضعك المهني يتطلب مزيداً من الثقة بالنفس وهذا العامل متوافر لديك.

عاطفياً: رومانسية الشريك تؤدي دوراً بوضع حد للشوائب وتولد راحة نفسية بينكما.



الثـور: 21/4-21/5

مهنياً: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية فسارع لاستغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.

عاطفياً: تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد الثقة بالنفس.



الجـوزاء: 22/5-22/6

مهنياً: تنفتح على احتمالات جديدة وتهتم بالقصص التي تتحدث عن أحداث ماضية.

عاطفياً: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال ماذا أريد وماذا أحتاج.



الســرطان: 23/6-23/7

مهنياً: تباشر عملاً وتسمع كلمات الثناء والتقدير على فكرة جيدة قدمتها أو موهبة تمارسها في العمل.

عاطفياً: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك فيشعر بالإحباط منك.



الأســد: 24/7-23/8

مهنياً: تحصل على عائدات غير منتظرة تزيد حماستك وتندفع إلى التركيز على مشروع واعد.

عاطفياً: يساندك الشريك في مسألة شخصية كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.



العـذراء: 24/8-23/9

مهنياً: لا تدع الاستسلام يسيطر عليك أمام الصعاب قاوم بشراسة وابذل جهدك للتغلب عليها.

عاطفياً: لا تشك في قدرة الحبيب على استيعاب مشكلاتك وسعيه لإيجاد الحلول المناسبة لها.



الميزان: 24/9-23/10

مهنياً: تتعثر بعض الأمور المهنية في وقت قصير لكن ذلك ينقلب سريعاً لمصلحتك.

عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك وكن مستعداً لتحمل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك.



العقرب: 24/10-22/11

مهنياً: تتحسن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة في العمل.

عاطفياً: إذا كنت عازباً تتعرف إلى شخص يستحق حبك وترى فيه كل المواصفات المطلوبة.



القوس: 23/11- 22/12

مهنياً: لا تدع أي نقاش أو أي قرار يتم اتخاذه يؤثر في قناعاتك في العمل أو يغير مخططاتك.

عاطفياً: الكثير من المتغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف بالتحديد إلى أين يمكن أن تؤدي.



الجدي: 23/12-19/1

مهنياً: تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطوراً والحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك.

عاطفياً :تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام وتعود الأمور بينكما لطبيعتها.



الدلو: 20/1-19/2

مهنياً: تبدو شديد الحماسة للبدء بمشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني على مشروع بدأت بتنفيذه.

عاطفياً: مشكلات عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو متردداً تجاه مواقف كثيرة.



الحوت: 20/2-20/3

مهنياً: سيطر على نفسك في العمل ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية.

عاطفياً: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.

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