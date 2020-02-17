برجك اليوم 17/2/2020
في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير
منطقي- واقعي- يبحث باستمرار عن مثال أعلى له- يمشي بخطا ثابتة نحو النجاح
الحـمـل: 21/3-20/4
مهنياً: تحسن وضعك المهني يتطلب مزيداً من الثقة بالنفس وهذا العامل متوافر لديك.
عاطفياً: رومانسية الشريك تؤدي دوراً بوضع حد للشوائب وتولد راحة نفسية بينكما.
الثـور: 21/4-21/5
مهنياً: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية فسارع لاستغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.
عاطفياً: تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد الثقة بالنفس.
الجـوزاء: 22/5-22/6
مهنياً: تنفتح على احتمالات جديدة وتهتم بالقصص التي تتحدث عن أحداث ماضية.
عاطفياً: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال ماذا أريد وماذا أحتاج.
الســرطان: 23/6-23/7
مهنياً: تباشر عملاً وتسمع كلمات الثناء والتقدير على فكرة جيدة قدمتها أو موهبة تمارسها في العمل.
عاطفياً: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك فيشعر بالإحباط منك.
الأســد: 24/7-23/8
مهنياً: تحصل على عائدات غير منتظرة تزيد حماستك وتندفع إلى التركيز على مشروع واعد.
عاطفياً: يساندك الشريك في مسألة شخصية كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.
العـذراء: 24/8-23/9
مهنياً: لا تدع الاستسلام يسيطر عليك أمام الصعاب قاوم بشراسة وابذل جهدك للتغلب عليها.
عاطفياً: لا تشك في قدرة الحبيب على استيعاب مشكلاتك وسعيه لإيجاد الحلول المناسبة لها.
الميزان: 24/9-23/10
مهنياً: تتعثر بعض الأمور المهنية في وقت قصير لكن ذلك ينقلب سريعاً لمصلحتك.
عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك وكن مستعداً لتحمل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك.
العقرب: 24/10-22/11
مهنياً: تتحسن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة في العمل.
عاطفياً: إذا كنت عازباً تتعرف إلى شخص يستحق حبك وترى فيه كل المواصفات المطلوبة.
القوس: 23/11- 22/12
مهنياً: لا تدع أي نقاش أو أي قرار يتم اتخاذه يؤثر في قناعاتك في العمل أو يغير مخططاتك.
عاطفياً: الكثير من المتغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف بالتحديد إلى أين يمكن أن تؤدي.
الجدي: 23/12-19/1
مهنياً: تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطوراً والحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك.
عاطفياً :تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام وتعود الأمور بينكما لطبيعتها.
الدلو: 20/1-19/2
مهنياً: تبدو شديد الحماسة للبدء بمشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني على مشروع بدأت بتنفيذه.
عاطفياً: مشكلات عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو متردداً تجاه مواقف كثيرة.
الحوت: 20/2-20/3
مهنياً: سيطر على نفسك في العمل ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية.
عاطفياً: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.